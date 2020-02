Sarri: “Preso gol con il VAR rotto, a parte invertite sarebbe successo il finimondo”

Durante l’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Spal, Maurizio Sarri ha commentato anche l’episodio del rigore realizzato da Petagna: “Abbiamo preso gol dal VAR quando non funzionava, se fosse successo a parti invertite sarebbe successo il finimondo. La Penna mi ha spiegato che se il monitor non funziona chi è al VAR può dire se è rigore: mi sembra un’ingiustizia, per me arbitra chi è in campo. Penso sia un record: sono stato il primo ad avere un rigore contro dal VAR quando non funziona. Da regolamento va fatto così, ma io non condivido”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus