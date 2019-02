Sarri: “Prepareremo la finale contro il City in un’ora, non di più. E quel 6-0…”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha rilasciato le seguenti parole sul sito ufficiale del club inglese alla vigilia della finale di Carabao Cup contro il Manchester City: “Prepareremo la partita solo oggi, ma non ci metteremo più di 60 minuti per farlo: voglio lasciare la testa dei calciatori più libera. Siamo a un punto dai primi quattro posti e abbiamo gli stessi punti dell’Arsenal. La gente dice che loro stanno andando bene… Noi abbiamo fatto qualcosa in più perché siamo in finale di Carabao Cup. Eppure la nostra stagione è un disastro. Non capisco. La sconfitta con il City in campionato? Siamo stati sfortunati, perché siamo partiti molto bene per cinque minuti, poi abbiamo concesso uno stupido gol e non siamo stati in grado di reagire. È stato un disastro. Ma il 6-0 di due settimane fa non rispecchia la realtà”.

