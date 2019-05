Sarri, prendila: l’Europa League è tua! Chelsea da favola, 4-1 all’Arsenal

Un Chelsea da favola, una finale da sogno per Maurizio Sarri. I Blues schiantano 4-1 l’Arsenal e alzano al cielo l’Europa League 2018-2019. A Baku, la finalissima tra le due inglesi è pressoché a senso unico: nel primo tempo il Chelsea tiene in mano il pallino del gioco ma non concretizza, poi nella ripresa gli uomini di Sarri salgono letteralmente in cattedra. Al 49′ ci pensa Giroud (capocannoniere della competizione con 10 centri) a sbloccare il punteggio con una perfetta girata di testa. Al 65′ arriva il raddoppio Blues targato Pedro, bravo a girare in porta uno splendido assist di Hazard. Passano una manciata di minuti e anche il campione belga scrive il proprio nome sul tabellino dei marcatori, realizzando dal dischetto un penalty concesso per fallo in area di Maitland-Niles. Al 69′ Iwobi trova il gol della bandiera per i Gunners, ma poco dopo arriva anche il poker del Chelsea, ancora con Hazard. A Baku è festa Blues: una finale da sogno per il Chelsea e per Maurizio Sarri, che alza al cielo la sua prima coppa a livello europeo.

Foto: Twitter ufficiale Uefa