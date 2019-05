Sarri: “Possiamo trasformare la stagione da buona a straordinaria. Kanté? Ci proveremo”

Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro l’Arsenal: “Sarà una partita importantissima, che può trasformare la stagione da buona in straordinaria. Sappiamo che sarà difficile, conosciamo bene il nostro avversario. Una squadra pericolosa nelle ripartenze, con un’ottima fase offensiva. Sfida delicata, ci arriviamo con qualche infortunio di troppo ma le sensazioni sono buone. Mentalmente siamo pronti. Il futuro da questa partita? Non credo, una singola partita non cambia il giudizio di un allenatore verso i giocatori e della società nei confronti di allenatore e giocatori”. Infine sulle condizioni di Kanté: “Aveva recuperato da un vecchio infortunio, ma sabato ha accusato una piccola distrazione al ginocchio. Non è serio, ma il problema sono i tempi ristretti per il recupero. Ci proveremo, siamo in difficoltà numerica”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea