Sarri: “Possiamo e dobbiamo migliorare. Ronaldo fa sempre la differenza”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l’Inter. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: “Abbiamo giocato una partita simile come contro il Tottenham. Nel primo tempo abbiamo faticato molto, ma nella ripresa siamo riusciti ad alzare i ritmi. Le condizioni del tempo e del campo non ci hanno aiutato e l’allenamento fatto questa mattina non ci aiutato nella prestazione. Buffon? E’ un combattete nato e nel momento del bisogno lui c’è sempre. La squadra deve abituarsi ai nuovi modi di pensare e deve imparare a difendere più alto. Rabiot? E’ normale che gli manchi il ritmo partita, ma da centrale non mi è dispiaciuto”.

Foto: Twitter Juventus