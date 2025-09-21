Sarri: “Perdere un derby a me fa male perché ho deluso un popolo. Spero faccia male anche ai giocatori”

21/09/2025 | 16:04:48

Nel corso della conferenza stampa post-partita del derby di Roma, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato delle ripercussioni che il derby perso può avere sulla squadra e dei limiti mostrati dalla rosa:

“La ripercussione è materiale, non mentale. Domenica contro il Genoa abbiamo un solo centrocampista a disposizione. Perdere un derby a me fa male, poi ti giri guardi la tribuna, la Curva e pensi che hai deluso un popolo. Spero faccia male anche ai giocatori. Limiti tecnici? Nel primo tempo abbiamo fatto due inserimenti e per poco segnavamo. Sul piano della qualità, sicuramente qualcosa può mancare. Questa non è la mia squadra? Io arrivai al Chelsea il 20 luglio, con il campionato che iniziava il 9 agosto, e feci il record come miglior presenza. Questa squadra sta ancora apprendendo alcune situazioni del mio calcio, come gli inserimenti dei centrocampisti. La squadra che a Sassuolo non aveva fatto bene oggi è migliorata. C’è qualcosa di positivo in questa sconfitta: su azione concediamo poco. Su questo si può continuare a lavorare. L’umore dei ragazzi? Sono dispiaciuti. Non vorrei che lo fossero solo per loro stessi, ma anche per i tifosi.”

Foto: X Lazio