Sarri: “Per l’anno uno serviranno investimenti, così si può tornare in Europa con continuità”

03/03/2026 | 14:16:06

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Ho parlato col direttore sportivo anche mezz’ora fa. I programmi li fa la società, ma non cambia nulla. Bisognerà fare investimenti per l’anno uno, è difficile capire i giocatori che potranno essere sul mercato tra mesi quindi non è facile programmare. Due settimane fa abbiamo fatto tre partite di buon livello in sei giorni. Questo calo di energie mentali era inaspettato, domani ne avremo la riprova. Se il motivo era l’attesa di questa partita rinasceremo tutti insieme, altrimenti rimarremo tutti in difficoltà. All’Atalanta è stato fatto un percorso lungo iniziato dieci anni fa e che l’hanno portata a conquistare l’Europa con continuità, facendo investimenti diversi rispetto a dieci anni fa. Ora si può permettere giocatori di livello e il gap aumenta, la Lazio deve fare questo percorso e fare investimenti. Per tornare con continuità in Europa per avere forza economica superiore”.

foto x lazio