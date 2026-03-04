Sarri: “Per avere più continuità servirebbe una batteria di attaccanti che garantisca più gol”

04/03/2026 | 23:41:41

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Mediaset: “Per avere più continuità bisognerebbe avere una batteria di attaccanti che ci garantisse più gol. In questa stagione per vari motivi siamo stati carenti su questo e a volte basta un errore per non capitalizzare una prestazione. Ci siamo trovati spesso in difficoltà numerica in certi ruoli. È una rosa di giocatori da riequilibrare secondo me. Brutto a dirsi perché è veramente triste e anche stasera rimane la sensazione che se erano 45mila si poteva portare a casa”.

