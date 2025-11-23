Sarri: “Per 60-70 minuti abbiamo ricordato il Napoli di 8 anni fa. Insigne? Non mi interesso di mercato”

23/11/2025 | 21:00:35

Maurizio Sarri ha analizzato la partita vinta dalla Lazio contro il Lecce intervenendo a Dazn: “Nei primi 60 minuti la squadra mi ha ricordato il Napoli di 7-8 anni fa, non a quei livelli di qualità tecnica ma il modo di avere la partita in mano è stato lo stesso, i margini ci sono ma questo ce lo dirà il tempo. Insigne? Non mi interesso di mercato, arrivederci. Se mi piacerebbe? La risposta è la stessa di prima”.

