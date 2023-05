Sarri: “Partita folle. Siamo diventati grandi ma non ancora maturi. Vogliamo il secondo posto”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Cremonese.

Queste le sue parole: “Radu mi sarebbe piaciuto molto allenarlo qualche anno fa, l’ho avuto nella parte finale della carriera e l’ho apprezzato molto come giocatore ma soprattutto come ragazzo: davvero un grande personaggio”.

Dove lo vedrebbe bene? “Caratterialmente è un ragazzo straordinario, forse troppo per fare l’allenatore. Lo vedrei bene nella dirigenza o nel rapporto tra dirigenza e squadra perché ha grandi capacità nei rapporti personali”.

Sulla partita: “Partita folle, nel primo tempo avevamo tutto sotto controllo ma abbiamo riportato gli avversari in vita da soli. Per fortuna l’abbiamo ripresa in mano perché ci tenevamo a chiudere con una vittoria in casa e lo abbiamo fatto”.

Sulla crescita: “Siamo diventati grandi, ma non maturi: la partita di oggi lo dimostra visto il calo mentale che abbiamo avuto. I passi da fare sono ampi, ci sono margini di miglioramento”.

Pensa già alla Champions League? “Sto pensando a Empoli, arrivare secondi sarebbe una soddisfazione straordinaria. Al resto ci penseremo dopo”.

