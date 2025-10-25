Sarri: “Partita difficile, serve umiltà. La Juventus tre giorni fa ha giocato alla pari con il Real”

25/10/2025 | 14:23:46

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: “Mi aspetto una partita difficile, affrontiamo una squadra che tre giorni fa ha giocato alla pari col Real Madrid. Ci vorrà umiltà, dovremo essere consapevoli che ci saranno momenti di difficoltà che dovremo superare con grande sacrificio. Ho pochi ricordi alla Juventus, sono stato una sola stagione tra l’altro particolare perché giocavamo a porte chiuse. Ho vinto lo scudetto con una squadra a fine ciclo, è una soddisfazione che mi porto dentro. Il nostro obiettivo è tornare nell’Europa che conta, ci saranno dei momenti della stagione in cui non saremo né carne e né pesce ma è la normalità delle cose”.

Foto: Sportitalia