Sarri parte bene: 3-1 Lazio a Empoli. Belotti non basta al Torino: decisivo Piccoli al 93′

Si sono concluse le due gare serali del sabato della prima giornata di Serie A.

Buono l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. I biancocelesti si sono imposti 3-1 in rimonta ad Empoli. Tutto nel primo tempo al Castellani.

Bandinelli fa sognare i toscani prima della riscossa Lazio con le reti di Milinkovic-Savic, Lazzari e il solito Immobile su calcio di rigore, nel ritorno di Sarri nel suo ex stadio.

Altra bella gara allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove l’Atalanta è passata subito in vantaggio grazie ad un gol di Muriel al 5′. Ma i granata hanno reagito alla grande e solo un ottimo Musso ha impedito il pareggio del Toro già nel primo tempo.

Pareggio che è arrivato meritatamente all’80’ con Belotti, con un tiro deviato che ha spiazzato Musso. Atalanta in affanno nel finale e all’89’ un sinistro di Verdi per poco non regalava i 3 punti a Juric. Ma i 3 punti se li prende l’Atalanta con Piccoli, classe 2001, che sfrutta un assist da terra di Pasalic e poi con un tiro sporco insacca in rete per la vittoria bergamasca.

Foto: Twitter Lazio