Sarri: “Luiz Felipe? C’è la volontà di tenerlo. Zaccagni verrà valutato nell’allenamento di oggi, non so se arriveremo in Champions”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta: “Non so se abbiamo qualche possibilità di arrivare in Champions. Adesso ci interessa proseguire una crescita che sta avvenendo. Le partite sono difficili da leggere prima: Lazio-Udinese un mese fa è finita 4-4, martedì 0-0 dopo 120 minuti. Poi c’è la Fiorentina, una delle squadre più forti che c’è in questo momento. Sono due partite che ci potranno dare tante indicazioni. Ho la sensazione che siamo in crescita, nonostante le assenze. Vogliamo trovare una continuità e qualche segnale lo stiamo dando. Il risultato dipende spesso da piccoli particolari, ma a livello di prestazione spero che la squadra sia capace di dare un seguito alle ultime uscite”. Su Zaccagni: “Vediamo oggi se è già in grado di allenarsi con noi in campo, altrimenti vediamo domani mattina”. Su Luiz Felipe: “Non so, ma so che qui c’è la ferma volontà di volerlo tenere. Il ragazzo sta crescendo, ci lascia l’idea che può ancora crescere”.

FOTO: twitter lazio