Sarri: “Pafos pieno di giocatori portoghesi e brasiliani, non sarà facile. Il calcio moderno non mi piace, la penso come le curve”

14/10/2026 | 15:22:45

Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pafos in Conference League.

Sulla preparazione della gara: “Come la stiamo preparando e come la prepareremo: per il momento abbiamo fatto soltanto, ieri mattina, un po’ di scarico per chi ha giocato e un allenamento per chi non ha giocato, ma la preparazione della partita deve ancora cominciare. È il calcio moderno, è questo: se fai tre partite in sei giorni, è chiaro che il tempo per preparare le partite praticamente non esiste. Se ti posso dare la mia opinione personale, non è un calcio che mi fa impazzire: la penso un po’ come le nostre curve”.

Sul Pafos: “Mi aspetto la classica partita europea, una partita difficile. Bisogna prendere atto di certi cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi: in Italia il livello medio delle squadre considerate medio-piccole si è elevato in maniera esponenziale, e lo stesso è successo in Europa. Come si è visto anche dai risultati di ieri, anche squadre che arrivano da Paesi meno considerati sono diventate pericolosissime. Il Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions giocata l’anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura i playoff per entrare negli ottavi di finale. È una squadra di valori tecnici, piena di giocatori brasiliani e portoghesi che hanno ottime qualità, e saranno partite che dovranno essere anche di sofferenza”.

Su De Ketelaere schierato sotto punta contro il Venezia: “Che negli ultimi tempi in nazionale ha giocato più accentrato e si è trovato piuttosto bene: quindi, visto che stavamo provando anche quest’altro modulo, ho pensato di metterlo alla prova in quella posizione di campo”.

Su Carnesecchi: “Il problema è che non lo posso far giocare in mezzo al campo. Sicuramente è anche uno dei giocatori di personalità, lui è uno di questi. Ed è uno di quelli a cui io non perdonerò mai niente, perché secondo me ha le potenzialità per fare la differenza, e io pretendo che la faccia. Ha le spalle larghe per reggere questa responsabilità, sicuramente: quindi penso che per lui, e lo sto dicendo qui davanti a lui, non sia assolutamente un peso, ma soltanto uno stimolo”.

Foto: X Atalanta