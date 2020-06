Sarri: “Non so se Pjanic andrà via, non ho ricevuto comunicazioni dalla società”

Intervenuto ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro il Lecce, Maurizio Sarri ha parlato anche del futuro di Miralem Pjanic, al centro di diverse voci di mercato: “Io non lo so se Pjanic non giocherà ancora nella Juventus. Non ho ricevuto nessuna comunicazione dalla società. Sarà con noi fino alla fine della stagione e spero anche dopo, ma queste decisioni le prenderemo in una fase successiva, quando inizierà il mercato. È un ragazzo intelligente, che si sa adeguare. Non so niente al momento, ma anche se fosse non ho preoccupazioni.” Dichiarazioni, ovviamente, di circostanza e diplomatiche: lo scambio con Pjanic è ormai definito, e Arthur è atteso a Torino nella giornata di domani per le visite mediche, dopo l’impegno di questo pomeriggio contro il Celta Vigo.

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC