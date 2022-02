Sarri: “Non sembro un allenatore ma un regista. Siamo sempre sul video e poco in campo”

A fine gara ha parlato Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN: “Zaccagni ha tante qualità, ma purtroppo ha avuto diversi problemi fisici. Si dice che attacchi poco la profondità, nel primo gol ha fatto proprio questo. Ascolta, ha voglia di imparare e ha ancora molto potenziale da esprimere. E’ diverso da Insigne come caratteristiche, deve giocare da Zaccagni. Abbiamo giocato 63 ore fa, sul campo non potevamo fare grandi cose. Abbiamo rivisto il lavoro di linea e lavorato molto con i video, coem purtroppo è normale in questo calcio ogni tre giorni. Io sono un innamorato del lavoro sul campo sui singoli e sui reparti. Oggi siamo sempre al video, sembro più un regista. L’importante è che questa squadra abbia fatto bene negli ultimi mesi. Abbiamo perso a Sassuolo, a Milano con l’Inter e in Coppa Italia, ma ora la squadra sembra poter dare più continuità. Stiamo migliorando, ma possiamo migliorare ancora”.

FOTO: Twitter Lazio