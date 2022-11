Sarri: “Non giocheremo per i punti, ma per il popolo laziale. Immobile in panchina? Sì ma solo per stare vicino alla squadra, non è disponibile”

Maurzio Sarri, tecnico della Lazio, ha così parlato nel prepartita del derby contro la Roma: “Arrabbiati sì, per i risultati ma secondo me in Olanda abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo arrivare concentrati, oggi non dobbiamo giocare per i punti ma giocare per il popolo laziale”.

Su Luis Alberto: “Abbiamo fuori Milinkovic, lui giocherà perché è un ragazzo di grande esperienza anche se non è al top ci può dare una mano”.