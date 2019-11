Sarri: “Non facciamo calcoli se vogliamo arrivare primi. Ronaldo in crescita”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza pochi minuti fa. “Sono in sintonia con Sacchi. Anche io vorrei vedere la Juve più continua in certi atteggiamenti. Miglioreremo, ma giocheremo in relazioni alle caratteristiche che abbiamo. La squadra va accompagnata, mettendoci idee, abbiano grandi margini di miglioramento, ma li troveremo tra alti e bassi. La gara con l’Atletico? Se la fai per non prenderle rischieremo tantissimo. L’Atletico sta cambiando rispetto al passato, loro da anni sono difficili da affrontare. E non possiamo pensare che siamo già qualificati per tutelare le motivazioni. Simeone distante dal mio calcio? Sono delle scelte, delle convinzioni individuali, ma la sua squadra è sempre competitiva, vince qualcosa, il percorso è da applausi. Ronaldo? Il mio rapporto è buono, se si arrabbia per una sostituzione fa parte del gioco e la vedo come una cosa positiva. Cristiano ieri ha lavorato con i compagni, sembra in crescita, valuteremo oggi, ma i riscontri sono buoni. De Ligt e Bernardeschi sono da valutare , dipenderà dalle loro sensazioni, bisogna vedere quanto il dolore sia sopportabile”.

Foto: Twitter Juventus