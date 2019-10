Sarri: “Non era una gara facile, stiamo crescendo. Sul tridente Dybala-Higuain-CR7…”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Champions contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole: “La sorpresa Bernardeschi? Mi era piaciuto negli ultimi giorni di allenamento e questi avversari, quando portano il pressing, lasciano gli spazi e la gamba di Federico poteva tornarci utile. Inoltre volevo far riposare Ramsey. La migliore Juve di quest’anno? Chiaramente certi sprazzi di gara col Napoli sono stati più qualitativi. Il Bayer fa un gran possesso palla, non era facile da affrontare. Nel secondo tempo loro sono calati un po’ e noi siamo venuti fuori bene. Difesa in crescita? Sì, abbiamo anche giocatori in crescita. Cuadrado si sta inserendo nel ruolo con più naturalezza, De Ligt sta crescendo e ne ha beneficiato il reparto. Triente con Dybala, Higuain e Ronaldo? Se sono seduto al bar è una bella suggestione, se sono in panchina devo pensare all’equilibrio. In questo momento mi sembra prematuro, ma in futuro può essere un’opzione che si può provare”, ha concluso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus