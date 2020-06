Sarri: “Non era facile dopo 70 giorni di divano. Tre cambi insieme? Ho fatto una ca…”

Queste le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Juve, dopo lo 0-0 contro il Milan e la conseguente qualificazione in finale di Coppa Italia: “Dopo tre mesi tornare in panchina è una bella sensazione anche se ci manca l’apporto del pubblico – le dichiarazoni dell’allenatore bianconero alla Rai -. Giocare le partite in queste condizioni non è semplice per nessuno. Sono rimasto soddisfatto di quanto fatto nei primi 30 minuti quando avevamo un dominio straordinario sulla partita. Poi siamo andati calando nei ritmi e nell’intensità mentali ma in questo momento le partite sono piene di rischi. Stavamo dominando la partita e muovevamo la palla con velocità. La prima mezzora la squadra ha fatto molto bene poi abbiamo allentato i ritmi giocando a due tocchi. L’aspetto positivo è che nelle ultime partite la squadra non sta più concedendo nulla agli avversari. Cosa è successo dopo la prima mezzora? Qualcosa si è rotto mesi fa. Sono giocatori che son stati 70 giorni sul divano. Farli tornare alla completa efficienza fisica e dell’intensità non è facile. E’ stata una partita di fine luglio e non è una situazione di precampionato ma peggio. Nel precampionato i giocatori sono stati fermi 30 giorni di stop attivo mentre qui hanno fatto mesi di divano. Ci vorrà un po’ di pazienza ma la premessa della prima mezzora è importante. La tripla sostituzione ad inizio ripresa? Lì ho fatto una ca***ta. Con queste cinque sostituzioni mi son fatto prendere dall’entusiasmo e cambiare tre giocatori stravolge l’equilibrio della squadra. E’ un rischio che ci siamo presi. Forse le devo selezionare in più frazioni”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve