Sarri: “Non credo sia una crisi, ma siamo indietro sul piano del coraggio”

20/09/2026 | 20:52:40

Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Juve: “Siamo stati in partita fino al 2-0, dopo ci siamo disuniti e abbiamo dato una sensazione diversa. Per 65 minuti la partita è stata abbastanza equilibrata. La squadra è in crescita dal punto di vista tecnico e tattico, ma siamo indietro sul piano del coraggio, dell’entusiasmo e dell’iniziativa. Crisi? Non penso, abbiamo fatto le prime tre partite su bassi livelli. Ora sono tre partite che stiamo crescendo, questa squadra deve avere più personalità, deve accendere fuoco nell’anima. Questa è una squadra che ha certe capacità e deve tirarle fuori. Stiamo anche alternando due moduli e la mente dovrebbe essere molto impegnata, è una cosa da valutare: gli sto chiedendo di avere più iniziative e personalità. Poi magari perderemo lo stesso, però si deve cercare di fare di più”.

foto x atalanta