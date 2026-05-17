Sarri: “Non avrei lasciato da soli i ragazzi in questa bolgia. La Lega sta gestendo male il nostro prodotto”

17/05/2026 | 11:47:11

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN: “La Lega non sta gestendo al meglio il nostro prodotto. Sto parlando solo per il bene del calcio. Non è che se oggi facciamo una brutta partita è colpa della Lega. Meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio. La mia era solo una provocazione, poi io i giocatori lasciati da soli in questa bolgia non li avrei mai mandati. Volevo solo esprimere una mia opinione riguardo alla cattiva gestione della Lega verso il nostro prodotto”.

foto x lazio