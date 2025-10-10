Sarri: “Nessuno cerca alibi, ma con 8-9 giocatori in meno la situazione diventa complicata. Tutte le altre squadre si sono rinforzate”

10/10/2025 | 14:38:54

Il tecnico della S.S. Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in un’intervista su Lazio Style Channel, il canale ufficiale del club. Queste le sue parole:

“La mia assenza nel post-partita contro il Torino? È stato un momento di forte nervosismo, e a volte non mi fa piacere parlare. Bisogna essere molto razionali, avere chiaro cosa è successo e cosa stiamo affrontando. Bisogna stare lontani dalle sensazioni esterne e concentrarsi sul lavoro. L’aspetto positivo è il carattere della squadra, perché siamo riusciti a recuperare una partita su una palla inattiva in una situazione difficile. Nessuno cerca alibi nelle difficoltà, ma quando ti mancano 8-9 giocatori la situazione diventa complicata. Tutte le squadre si sono rinforzate in estate, specialmente quelle di medio livello, mentre noi non ci siamo né rinforzati né rinfrescati. Se nella gestione delle difficoltà c’è la mano dell’allenatore? Credo che la miglior prestazione sia stata contro la Roma, dopo la quale c’è stata una rabbia feroce per la sconfitta. Devo difendere questa squadra: non hanno cercato alibi e hanno lottato al meglio. Sapevo dall’inizio che questo campionato sarebbe stato difficile, il livello medio delle squadre è cresciuto. Il Torino è una squadra simile a noi per qualità”.

Foto: Sportitalia