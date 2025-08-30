Sarri: “Nessun blocco psicologico. Zaccagni? Mi aspetto sempre la doppia cifra”. Poi il commento sugli obiettivi

30/08/2025 | 15:35:53

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i biancocelesti e l’Hellas Verona. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Non è un blocco psicologico, si tratta di passare a un gioco dove si deve pensare, deve diventare automatico e ritroveremo i tempi di gioco. Io propongo un calcio semplice, ma come diceva Crujiff è il calcio più difficile da giocare. Spero sia una fase di transizione, l’aspetto misterioso è come una squadra vada a lottare per un risultato in amichevole mentre poi risulta apatica in campionato”. Su Dele-Bashiru: “Fisicamente ha qualità enormi, può esprimere accelerazioni a 35-36 all’ora e ne ho visti pochi così. È da affinare tecnicamente e tatticamente, ma ha delle qualità forti”. Su Zaccagni e Pedro: “Zaccagni sa cosa penso di lui, deve fare doppia cifra tutti gli anni per qualità fisica e tecnica, se non lo fa sta sbagliando qualcosa. Sta attaccando poco l’area e deve migliorare in questo, c’è bisogno che glielo ripeta poco perché gliel’ho ripetuta tante volte. Pedro ha sempre la possibilità di partire, tenendo sempre presente che averlo in panchina è un’arma, vediamo oggi la situazione com’è e decidiamo. Un’arma in panchina fa sempre estremamente comodo, parliamo di un giocatore che per caratteristiche può inventare qualcosa in qualsiasi momento, non so se altri giocatori in rosa sono capaci della stessa cosa”. Sulle condizioni di Vecino, Isaksen e Patric: “Sono sotto l’osservazione dell’area medica, credo che il più vicino sia Vecino ma sono tre giocatori che si stanno allenando a parte”. Su Tavares: “Tavares quando si parla di terzino bisogna avere bene in mente la definizione, dicesi terzino un difensore esterno. Tavares si sta adattando a fare il difensore esterno, ha dei lavori in campo che molto probabilmente ritiene importanti e li fa con grande accelerazione, altre cose sono meno importanti e non accelera allo stesso modo, se accelerasse allo stesso modo in entrambe le fasi diventerebbe un difensore di altissimo livello”. Sugli obiettivi stagionali: “Tornare in Europa subito è un obiettivo che non mi ha mai dato la società, questo è l’anno di grande difficoltà all’interno di un progetto triennale dove dobbiamo tornare in Europa. Vogliamo costruire 7-8 giocatori per raggiungere questo obiettivo, se riusciamo a ottenerlo significa che serviranno solo tre giocatori sul mercato, se invece non dovessimo riuscirci diventerà più complicato”.

