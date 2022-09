Sarri: “Napoli tra le più forti. Poco turnover? Ora mi interessa dare un’identità alla squadra”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport ha parlato così della sfida dell’Olimpico contro il Napoli: “Ogni partita ha una storia diversa, noi le prepariamo per giocare in un certo modo, ma sfortunatamente ci sono anche gli avversari che condizionano la gara. Dobbiamo fare una partita con grandissima attenzione difensiva e cattiveria offensiva, loro sono una delle squadre più forti della Serie A. Poco turnover? In questo momento mi interessa dare un’identità forte alla squadra, poi ora inizieremo a giocare ogni tre giorni e non sarà più possibile”.

Foto: Twitter Lazio