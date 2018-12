Sarri: “Il Napoli può vincere ad Anfield. Liverpool meno in condizione di due mesi fa”

Intervistato da Sky Sport al termine della partita vinta contro il Fulham, Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato delle possibilità di vittoria del Napoli in casa del Liverpool nel match di Champions League: “Ha le carte in regola per poter vincere in qualsiasi stadio. Anfield è uno stadio difficile, il Liverpool è una squadra forte ma nelle ultime settimane dà l’impressione di essere un po’ meno in condizione rispetto a due mesi fa”.

Foto: Twitter Chelsea