Sarri: “Napoli? Preferirei affrontarlo solo in finale. Per me sarebbe difficile…”

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, dopo la rotonda vittoria contro la Dinamo Kiev ha parlato anche della possibilità di incontrare il suo ex Napoli nel corso dell’Europa League: “Napoli? Preferirei affrontarlo solo in finale. Per prima cosa perché significherebbe che siamo arrivati in finale e sarei molto contento di questo, e poi vorrebbe dire che anche il Napoli è in finale, sarei felice anche per questo. Conoscete molto bene il mio rapporto con la città di Napoli, le persone, per me sarebbe molto difficile affrontarli”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea