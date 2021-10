Sarri: “Muriqi è una soluzione, Acerbi sta crescendo. Sull’Atalanta ha ragione Guardiola”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani contro l’Atalanta. Ecco le parole dell’allenatore biancoceleste: “Noi domani andiamo a Bergamo per affrontare una squadra forte ma cercheremo di fare il nostro gioco. Loro sono molto aggressivi, intensi e di qualità: è una squadra completa. Come dice Guardiola è come andare dal dentista, anche se ne esci indenne il male lo sente. L’Atalanta è un esempio societario e comportamentale. Ha fatto delle scelte precise e decise, è una fonte d’ispirazione per tutto il movimento. In quindici giorni siamo alla quarta partita con meno di 72 ore di riposo, non è successo alle altre squadre“.

Sui singoli Muriqi e Acerbi: “Si sta allenando bene, era deluso dopo Bologna per la prestazione sua e della squadra. È una soluzione, può far rifiatare Immobile. Le voci di mercato sull’interesse del Fenerbahce? Non ne so niente. Acerbi è anche lui in crescita a livello di personalità, ci può dare tantissimo”.

Foto: Twitter Lazio