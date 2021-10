Sarri: “Mourinho? Può pensare ciò che vuole, non rispondo a questa pantomima”

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri si è soffermato anche sulle polemiche con Mourinho e con la Lega Calcio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulle parole di Mourinho post-derby

“Ha parlato di Lazio piccola? Ho grande stima di lui ma non voglio rispondere a questa pantomima. Mourinho ha tutto il diritto di pensare tutto quello che vuole”.

Sulle polemiche con la Lega per le partite troppo ravvicinate

“Non conoscono i comunicati che emanano loro stessi. Non so a cosa fanno riferimento per le 48 ore, forse si riferiscono a una normativa Uefa ma noi domenica non giochiamo una gara Uefa ma di Serie A e c’è espressamente scritto che una squadra può giocare solo il terzo giorni quindi la storia della 48 ore non ha riscontro in Italia. Io conoscerò male il regolamento Uefa, faccio l’allenatore ma questi non conoscono le norme che emanano loro stessi e sono abbastanza preoccupato. Al di là del regolamento c‘è il buon senso e una persona dotata di buon senso avrebbe detto di giocare negli ultimi slot. Non mi sembra un bel trattamento e lo dico per tutela dei giocatori, del popolo laziale e per il calcio perché se fanno lo stesso trattamento anche a Napoli e Roma io sarò ugualmente disturbato”.

Foto: Instagram Lazio e Roma