Sarri: “Milinkovic-Savic ha ancora margini, può diventare uno dei top al mondo”

È soddisfatto Maurizio Sarri al termine della vittoria della sua Lazio contro il Sassuolo. Queste le parole del tecnico toscano a Dazn sulla prestazione di Milinkovic-Savic e Immobile: “Secondo me Sergej può diventare un top al mondo, perché ha ancora margini a livello di continuità. Ha margini di miglioramento notevoli. Immobile ha sbagliato 2-3 occasioni che solitamente non sbaglia, ma quando è venuto a legare il gioco ha fatto meglio di altre volte. Poi sotto porta ha sbagliato gol non da lui, ma la cosa non mi preoccupa. Sono soddisfatto”.

FOTO: Twitter Lazio