Sarri: “Luis Alberto fuori? E’ spremuto, l’ho visto stanco”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky nel pregara di Spezia-Lazio.

Queste le sue parole: “Noi non veniamo da una brutta prestazione, abbiamo fatto un grande primo tempo. Questa è una partita difficile, qui ho giocato in tutte le categorie ed è sempre stato difficile. Milinkovic e Luis Alberto fuori? Nelle ultime due partite ho visto un po’ di stanchezza a centrocampo, ho preferito dare un turno di riposo a Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Forse hanno avuto un calo per colpa mia perché li ho spremuti troppo”.

Foto: Twitter Lazio