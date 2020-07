Sarri: “Mi estraneo dalle critiche, lo scudetto non è scontato. Sassuolo…”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Ecco le sue parole: “Il Sassuolo è una di quelle squadre che ha preso la strada dell’Atalanta. Ha dato continuità a un progetto, sta bene, la incontriamo in un periodo pericoloso perché ha un carico offensivo importante. L’entusiasmo c’è anche da parte nostra, così come la determinazione. Lo scudetto non è scontato, c’è da soffrire e combattere. Siamo in mano nostra, abbiamo undici punti da fare, non è scontato il risultato ma siamo anche abbastanza maturi per comprenderlo. Mi estraneo da tutto, non so la critica e non frequento i social, la gente per strada mi pare ci dia appoggio e affetto”.

FOTO: Twitter Juventus