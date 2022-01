Sarri: “Mi è piaciuta la reazione della squadra ma nell’uno contro uno siamo i peggiori della Serie A”

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Lazio Radio Style dopo il pareggio contro l’Empoli: “E’ un risultato che non soddisfa perché la squadra ha fatto una partita di qualità, con tantissime occasioni da gol. Ma se al 10′ ti trovi sotto 2-0 qualche problemino ce l’hai avuto. Abbiamo avuto un sacco di episodi sfavorevoli ma abbiamo sempre reagito nella maniera giusta, abbassando la testa e lavorando, non posso lamentarmi. Secondo tempo di altissimo livello, ma c’è comunque da valutare perché dopo 10 minuti sei sotto 2-0 e perché a ogni occasione avversaria prendi gol. Episodi? Mi sembrava che Patric avesse toccato di fianco però bisogna fidarsi del Var. Rigore su Zaccagni? Sembrava netto. Strano che non si sia andato a vederlo. Sotto alcuni aspetti bisogna essere soddisfatti, sotto altri non si possono fare queste prestazioni e non vincere. Difficile trovare un equilibrio in questa squadra, ma dobbiamo farlo. Dobbiamo essere più attenti. Siamo quasi ingenui in certe situazioni, bisogna dare equilibrio alla squadra ma per qualità stiamo crescendo tantissimo. Quello fatto nel secondo tempo nelle mie squadre l’ho visto fare raramente. Zaccagni ora sta bene fisicamente, in fiducia, è un ragazzo completo. In fase difensiva ci garantisce recuperi importanti, è fondamentale per noi. Abbiamo la fortuna di avere per quel reparto lui, Pedro e Felipe, che oggi è tornato ai suoi livelli. Il primo gol è stato una disattenzione nostra, al terzo ci hanno bucato come se fossimo di burro. Capisco che Ramos era ammonito e aveva paura della seconda ammonizione, ma nell’uno contro uno siamo la peggiore squadra della serie A. Non parlo di difensori, perché gli uno contro uno avvengono in qualsiasi parte del campo. Bicchiere mezzo pieno? Comincia a essere pieno per quanto riguarda la qualità del gioco, nelle ultime tre partite abbiamo creato tantissimo e fatto 9 gol.”

FOTO: Twitter Lazio