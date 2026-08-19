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Sarri: “Mi aspetto una gara difficile. Assenti? De Ketelaere torna ad allenarsi oggi, Sulemana ancora out”

19/08/2026 | 15:43:05

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Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv. Queste le sue parole:
“Che partita mi aspetto? Una partita molto importante. Abbiamo avuto un sorteggio importante perché affrontiamo una squadra di qualità tecnica. Mi aspetto una gara difficile e sarà sicuramente una battaglia, e dalla squadra mi aspetto tanta voglia e concentrazione. Si giocano 180 minuti dove servirà la testa giusta. La sensazione nelle ultime amichevoli è stata buona. Una squadra in crescita. Assenti? De Ketelaere dovrebbe cominciare ad allenarsi in campo oggi. Sulemana out ancora per 12 giorni”.
Foto: sito Atalanta