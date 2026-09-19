Sarri: “Mazzola era il mio compagno di figurine. Con Spalletti il rapporto è buono”

19/09/2026 | 15:13:12

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus: “Mazzola era il mio compagno di figurine quando ero ragazzino. Sarà una gara molto dura. Abbiamo avuto anche un grande passato in comune. Il rapporto con Spalletti è buono, per il resto staremo a vedere. Raspadori? In questo momento mi sembra un giocatore in crescita e nell’ultima partita penso l’abbia giocata bene. Non ha inciso sul risultato, ma ho l’impressione di un giocatore vivo”.

foto x atalanta