Sarri: “Marusic ha un risentimento su una vecchia cicatrice. Pellegrini? Una piccola distorsione”

29/09/2025 | 23:34:35

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa anche degli infortunati in Genoa-Lazio: “Marusic sembra sia un risentimento su una vecchia cicatrice. In questo momento non lo sappiamo. Per Pellegrini è una piccola distorsione ma anche lì bisogna valutare. Vecino inizia a fare piccole parti di allenamento con il gruppo ma non era ancora pronto per scendere in campo. Penso sia più probabile dopo la sosta”.

Foto: Sportitalia