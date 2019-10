Sarri: “Mandzukic fuori per accordo con club. Buone notizie su Douglas Costa e De Sciglio”

Conferenza stampa di vigilia per Maurizio Sarri. A circa 24 ore da Juventus-Bologna, il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa, parlando di chi ci sarà contro i felsinei: “Douglas Costa non è ancora rientrato, si è allenato a parte. Mandzukic starà fuori su accordo con il club. Pjaca ha un problema al polpaccio. Ramsey e Danilo li ho riavuti ieri, mentre Bentancur non l’ho ancora visto: in queste condizioni a volte non è facile. Su De Sciglio e sullo stesso Douglas mi arrivano comunque buone notizie dallo staff medico”.

Argomento inevitabile, dopo le vicende degli ultimi giorni, era quello relativo a Demiral: “Ho rivisto un Merih tranquillo, si è allenato e ha mantenuto un identico rapporto con staff e compagni. Tutto il resto è un problema della federazione turca”.

San Siro punto di svolta? “Non mi importa degli scettici, così come della classifica. Quella di Milano è stata una partita importante, in cui abbiamo preso 3 punti, ma adesso serve concentrarci su quella di domani, anche perchè è sempre difficile giocare alla ripresa dopo la sosta”.

Infine pensiero per Sinisa Mihajlovic: “Sarei molto contento se fosse presente, è un amico che rivedrei con grande piacere”.

Foto: Juventus Twitter