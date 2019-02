Sarri: “Mancata stretta di mano a Guardiola? Non l’ho visto”. E Pep conferma…

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato alla stampa britannica dopo la sconfitta contro il Manchester City. Il manager dei Blues si è soffermato sulla mancata stretta di mano con Guardiola al termine del match: “L’episodio con Pep? Non l’ho visto in quel momento, volevo soltanto tornare dentro negli spogliatoi. Lo vedrò dopo”. E lo stesso Guardiola ha confermato quanto detto dal l’ex allenatore del Napoli: “Ho scambiato due parole con Gianfranco Zola, Sarri non mi ha visto. Non c’è nessun problema, ho un ottimo rapporto con Maurizio”.

Foto: sport360.com