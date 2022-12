Sarri: “Mai visto una squadra allenarsi così. Milinkovic-Savic ha un problema alla caviglia”

La Lazio ha iniziato nei migliori dei modi il ritiro in Turchia, vincendo 2-1 l’amichevole contro il Galatasaray. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha così commentato la prestazione dei biancocelesti: “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto tecnica come il Galatasaray. Siamo stati fermi qualche giorno, quindi per essere la prima partita dopo un periodo così è stata fatta bene e abbiamo la sensazione che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto. Vediamo perché di solito la prima gara è più facile della seconda, l’obiettivo sarà ripetersi venerdì. I ragazzi hanno fatto dieci giorni di doppie sedute a Formello con un entusiasmo e una partecipazione che hanno trasportato anche noi dello staff. Raramente ho visto una squadra allenarsi su questi livelli senza giocare partite ufficiali. Questo ci ha agevolati molto e per ora siamo contenti sia del lavoro fatto che del clima attorno alla squadra. Vecino dal Mondiale è tornato con una condizione fisica abbastanza buono anche se moralmente deluso”. E sulle condizioni di Milinkovic–Savic: “Lui ha un problema ad una caviglia che lo sta costringendo a limitarsi, quindi la priorità è averlo in condizione di poter lavorare bene, spero ci voglia meno tempo possibile”.

Foto: Twitter Lazio