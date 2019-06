Sarri, l’unico nome per la Juve. Le acrobazie su Pochettino…

Se ci credi, devi crederci fino in fondo. Sarri alla Juve ha rappresentato l’unico nostro, esclusivo, passaggio relativo al prossimo allenatore bianconero. Il via libera ve l’abbiamo dato in esclusiva venerdì scorso, senza cadere nella tentazione – contrariamente a chi aveva fiutato la pista Sarri – di ipotetiche e fantascientifiche acrobazie del 31 maggio per liberare Pochettino. Una situazione che ha creato soltanto confusione, semplicemente perché il tecnico argentino non è stato MAI in lizza per la Juve. Quindi, credere in un solo nome (Sarri) senza fare confusione è l’unico passaggio che può fare la differenza.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea