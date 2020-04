Sarri: “L’odio contro la Juventus lo comprendi solo quando ne sei parte”

Intervenuto in diretta sul canale YouTube della Juventus, Maurizio Sarri ha parlato dell’odio che molti tifosi hanno nei confronti del club bianconero: “Ci sono due cose che mi hanno colpito: l’amore, che troviamo in qualsiasi parte d’Italia, e l’odio che riesci a trovare in qualsiasi posto d’Italia. Lo capisci solo se alleni la Juve. Personalmente sono stato fischiato a Napoli, dove ho dato tutto. I tifosi della Fiorentina a Torino hanno insultato mia madre. Quando sei così attaccato all’esterno ti leghi all’interno. Detto questo, ovunque andiamo c’è sempre una bella fetta di pubblico che ci sostiene”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC