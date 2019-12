Sarri: “L’obiettivo è la perfezione, così saremo sempre motivati. Tridente? Vedremo”

Alla vigilia della finale di Supercoppa tra Juve e Lazio, il tecnico bianconero Maurizio Sarri è intervenuto così in conferenza stampa: “Non so se siamo più avanti o indietro rispetto alle aspettative. So solo che ultimamente in allenamento e in partita mi sto divertendo, è fondamentale. Questo vuol dire che la squadra propone il calcio che ho in mente, vuol dire che ci sono ancora tanti difetti ma che c’è la voglia di correggerli. La squadra sta provando a giocare il calcio che ho proposto e io mi sto divertendo. Come obiettivo abbiamo la perfezione, così saremo sempre scontenti e quindi motivati a migliorare. Allegri? Le sue parole non mi infastidiscono, spero che i presidenti non gli diano ragione altrimenti i nostri salari diminuiscono. Credo che un allenatore debba incidere nel livello di organizzazione della squadra pur tenendo in considerazione le caratteristiche dei giocatori, ma sono opinioni personali. Tridente? Non lo so ancora, ieri c’era parecchia stanchezza, vedremo dopo l’allenamento”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus