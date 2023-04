Sarri: “L’Inter ci ha urlato addosso, aveva un’altra cilindrata, e siamo diventati arrendevoli”

A Sky ha parlato Maurizio Sarri, spiegando il tracollo nel secondo tempo dei suoi: “Nel momento clou della partita siamo diventati arrendevoli, prendendo gol in maniera morbida. Non mi è piaciuta quella fase della partita, quando l’Inter ci ha urlato addosso siamo diventati arrendevoli. Negli ultimi 20′ la sensazione è che eravamo calati sotto tutti i punti di vista, parlo di arrendevolezza. Ho avuto la sensazione che l’Inter ha un’altra cilindrata rispetto a noi, qundi c’è un percorso lungo per arrivare a questi livelli. L’Inter ha fatto un brutto percorso prima, ma il riscontro è che la strada da fare sia ancora lunga. Parlo di cilindrata mentale e fisica, noi siamo la squadra che corre di più ma se vediamo i picchi di velocità… devo fare il meccanico più che altro”

Foto: Sarri Twitter Lazio