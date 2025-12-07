Sarri: “L’espulsione di Gila? Arbitro un po’ permaloso. Lotito dice che la Lazio non sarà indebolita? Non basta”

07/12/2025 | 20:59:41

Sarri ha parlato a Sky dopo la partita tra Lazio e Bologna: “La partita è stata fatta bene, contro una squadra di livello. Li abbiamo messi in grande difficoltà. C’è rammarico per il gol preso, ci sono stati errori in serie. Ci dispiace tanto, non abbiamo concesso molto ai loro attaccanti, e poi abbiamo creato veramente tanto. Partita da squadra in grande crescita, dal punto di vista della prestazione sono contento ma rimane il rammarico per non averla vinta. I ragazzi sono stati bravi nell’inferiorità numerica a compattarsi e non concedere praticamente nulla agli avversari. Basic sembrava si fosse perso, s’è ritrovato in maniera importante. Merito a lui. A inizio anno l’avevo messo anch’io fuori lista, e poi quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare non presente, di più. Espulsione a Gila esagerata? Un po’ permaloso è stato, dai. Non è che c’è stata un’offesa alla persona nei confronti dell’arbitro, solitamente si gira e fa finta di niente in queste situazioni. Mercato e le parole di Lotito? Non indebolita non basta, questa squadra va rinforzata. Se devono arrivare giocatori che non ci migliorano, meglio non arrivino. Devono arrivare calciatori che possono effettivamente migliorare questa squadra, che sta lavorando veramente benissimo”.

foto x lazio