Sarri: “Le ultime tre partite con la Lazio sono state le più difficili della mia carriera”

19/10/2025 | 20:41:35

Sarri ha parlato a Sky Sport dopo Atalanta-Lazio: “Il primo tempo non abbiamo sofferto per niente, mentre nel secondo sì ma perché non avevamo giocatori di movimento. Il primo tiro in porta loro è stato al quarantesimo del primo tempo. La squadra ha lottato e difeso da squadra. “In questo momento stiamo giocando sui superstiti. Le scelte di chi va in campo e dei moduli, vanno in dipendenza di chi c’è. Oggi abbiamo recuperato qualcuno ma erano tutti recuperi dell’ultimo minuto, sapevo benissimo che mi avrebbero chiesto il cambio. Le ultime tre partite sono state le più difficili della mia carriera. Va fatto un plauso a questi ragazzi”.

X Lazio