Sarri: “Le parole di Conte? Gli è stato riferito qualcosa di errato, non l’ho mai tirato in ballo”

Maurizio Sarri, durante l’odierna conferenza stampa, si è soffermato anche sulle parole di Antonio Conte nei suoi confronti: “Conte ha detto che sono dalla parte forte? Non ho pensato niente perché non ho sentito niente. Volevo festeggiare il compleanno di mia moglie in pace. Non ne penso niente, credo che a Conte sia stato riferito qualcosa di errato. Io ho fatto un commento rispondendo a una domanda che riguardava noi, cioè la differenza tra la Juve vista col Napoli e quella vista con la Fiorentina. Tra i vari motivi ho evidenziato la differenza tra giocare alle 15 e alle 21, ma mi riferivo a due partite nostre. Non ho tirato in ballo Antonio”.

Foto: Juventus Twitter