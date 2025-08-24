Sarri: “Lazio timorosa e scelte illogiche. Spero sia stata solo una brutta giornata”
24/08/2025 | 21:08:20
Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta della Lazio a Como. “Ho visto una differenza tecnica che mi aspettavo, ma non a questi livelli. Speriamo che sia stata una brutta giornata, se questa è la realtà non siamo messi benissimo. Oggi è mancanza di qualità da parte nostra, venivamo da delle partite amichevole fatte su altri livelli rispetto ad oggi. Che fosse dura lo sapevamo, la crescita del Como è stata esponenziale e la qualità di oggi era di un’altra categoria. Provstgaard? Aveva già fatto vedere che è un giocatore che già ora ci può stare e che può avere futuro. È un ragazzo destinato a crescere e a fare bene, ma non ci sono tante altre cose da salvare. Abbiamo fatto una gara timorosa dall’inizio, scelte illogiche. Per tutta la settimana abbiamo detto di muovere velocemente la palla, invece siamo usciti sempre in modo caotico. Errori tecnici, ma anche errori di scelta. Archiviamo subito, è la prima giornata e ci può stare. Cerchiamo di crescere e stop”.
Foto: Sportitalia
