Sarri-Lazio: rinnovo ok. Una lunga rincorsa partita il 3 novembre

Maurizio Sarri ha raggiunto tutti gli accordi per il rinnovo di contratto con la Lazio fino al 2025. Una lunga rincorsa partita e anticipata addirittura il 3 novembre scorso, quando c’erano già stati discussi approfonditi con il presidente Lotito. E proprio il numero uno del club aveva annunciato, durante la cena natalizia, che aveva chiesto di accelerare l’iter per arrivare alla firma e all’annuncio. Sono trascorsi diversi mesi, c’è stata qualche incomprensione legata al mercato, sono stati chiariti molti aspetti, ma la volontà di Sarri è sempre stata quella di restare. Ingaggio da circa 3,5 milioni a stagione, il mercato è stato impostato in base ai nomi che abbiamo anticipato: da Romagnoli a Casale, passando per la new entry Ilic dopo aver definito Marcos Antonio, il desiderio di trattenere Milinkovic-Savic se non arrivasse una grande offerta, un paio di giovani di prospettiva e qualche vecchia conoscenza che potrebbe tornare a lavorare con Sarri. Ma siamo appena a fine maggio, ci sarà tempo. Intanto, la firma per altri tre anni tra la Lazio e il Comandante.

Foto: Twitter Lazio