Sarri: “Lazio-Inter? No, stasera c’è l’imperdibile derby Empoli-Pisa”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa dopo il 2-0 rifilato al Brescia: “Abbiamo sbagliato due partite, non abbiamo fatto mancanza di risultati per tre mesi. Abbiamo fatto risultati con continuità e poi ci abbiamo messo dentro qualche brutta prestazione, fa parte quasi della normalità. Poi questa squadra è abituata ad avere punti di vantaggio a questo punto della stagione, ma che il campionato fosse diverso lo sapevamo fin dall’inizio. Io lo vivo in maniera normale, bisogna stare molto distaccati quando si perdono due partite in un mese. Fa parte del nostro lavoro ma alla squadra bisogna trasmettere equilibrio. Se Chiellini è pronto? Giorgio sta bene, non è ancora prontissimo però sta progredendo. La speranza è che tutte le settimane possa fare passi in avanti. Se guarderò Lazio-Inter? No, stasera c’è un imperdibile Empoli-Pisa, un derby sentitissimo”.

Foto: Twitter ufficiale Juve