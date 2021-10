Sarri: “Lazio diversa dal mio Napoli. Felice per Patric e Basic. Immobile? Ha un fastidio al flessore”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria sui russi della Lokomotiv Mosca e per fare il punto della situazione in casa biancoceleste. Di seguito le sue parole.

Sulla partita

“Stasera abbiamo fatto una buona partita e mi dispiace aver vinto con soli due gol di scarto. Sono felice per Patric e Basic. Immobile? Lui ha la sensazione di star male, ha avvertito un fastidio al flessore ma pensa di essersi fermato in tempo. Come è nata l’idea di invertire i due esterni d’attacco? L’idea è nata vedendoli giocare anche se parlando con loro entrambi preferiscono stare a sinistra”.

Sul percorso della squadra

“Quando inizi un percorso nuovo non puoi aspettarti riferimenti temporali perché ogni gruppo ha tempi diversi, Venivano da un calcio diverso, è un percorso non semplice, a Napoli era diverso. Questa è una squadra che delle caratteristiche e noi dobbiamo esaltarle. Stiamo facendo tante cose che proviamo, la squadra è migliorata molto tecnicamente nelle ultime due partite”.

Foto: Twitter Lazio